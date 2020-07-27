RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінінфраструктури готують
поетапну заміну міського...

У Мінінфраструктури готують поетапну заміну міського...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:41

У Мінінфраструктури готують поетапну заміну міського...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні треба стимулювати використання електромобілів.

Дивися повний текст У Мінінфраструктури готують поетапну заміну міського транспорту на електричний.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89869
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:41

Знаю про міську електричку, зробіть інтервал в 10 хв і люди будуть користуватись.
Свого часу, років 5 тому сам їздив з лівого на правий берег - зручно і швидко.
Rainbow
 
Повідомлень: 2914
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:54

Re: рельсы и шпалы

кредиты/деньги не равно электрический транспорт
sal
 
Повідомлень: 3904
З нами з: 25.03.16
Подякував: 796 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:19

Ждите в ближайшем будущем серьезное подорожание электричества для населения. Вам эти электромобили боком вылезут.
Дойдет до того, что для быта массово будут покупать солнечные панели, потому что станет уже выгодно чем у ворья покупать электроэнергию. Ну и введут косвенный налог на солнце, на ветер и др.
Кому то покажется идиотизмом. Поживем, увидим.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3029
З нами з: 15.02.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд пропонує поетапну заміну українського паспорта у...
R2 » Вів 18 сер, 2020 16:55
1 54
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 сер, 2020 16:55
consulaugur
Таксистам готують нові податки 1, 2
R2 » Чет 06 сер, 2020 12:43
11 475
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 сер, 2020 12:22
vitaliy_berdinskikh
Для IT-галузі готують новий порядок оподаткування 1, 2
R2 » Пон 27 лип, 2020 17:27
12 1192
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лип, 2020 22:41
nighthawk5

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88749)
19.08.2020 11:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.