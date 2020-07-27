В Україні треба стимулювати використання електромобілів.
Дивися повний текст У Мінінфраструктури готують поетапну заміну міського транспорту на електричний.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 10:41
У Мінінфраструктури готують поетапну заміну міського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінінфраструктури готують поетапну заміну міського транспорту на електричний.
Додано: Сер 19 сер, 2020 10:41
Знаю про міську електричку, зробіть інтервал в 10 хв і люди будуть користуватись.
Свого часу, років 5 тому сам їздив з лівого на правий берег - зручно і швидко.
Додано: Сер 19 сер, 2020 10:54
Re: рельсы и шпалы
кредиты/деньги не равно электрический транспорт
Додано: Сер 19 сер, 2020 11:19
Ждите в ближайшем будущем серьезное подорожание электричества для населения. Вам эти электромобили боком вылезут.
Дойдет до того, что для быта массово будут покупать солнечные панели, потому что станет уже выгодно чем у ворья покупать электроэнергию. Ну и введут косвенный налог на солнце, на ветер и др.
Кому то покажется идиотизмом. Поживем, увидим.
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:21
p_a_l
Вы то школьнику покупаете рюкзак за 2000грн. и рубашки по 800 грн в сезон скидок, то переживаете о стоимости электричества))) Которое стоит копейки. я не представляю, что надо делать, чтоб потратить на свет больше 600-700 грн. Наверно, отапливать помещение квадратов на 100 и заряжать тот же электрокар - так тут экономия на газе или ЦО и бензине. Я живу в квартире - у меня больше 50грн в месяц пока не выходило за электрику
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:42
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