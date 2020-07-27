В Україні треба стимулювати використання електромобілів.
Дивися повний текст У Мінінфраструктури готують поетапну заміну міського транспорту на електричний.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 сер, 2020 10:41
У Мінінфраструктури готують поетапну заміну міського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінінфраструктури готують поетапну заміну міського транспорту на електричний.
Додано: Сер 19 сер, 2020 10:41
Знаю про міську електричку, зробіть інтервал в 10 хв і люди будуть користуватись.
Свого часу, років 5 тому сам їздив з лівого на правий берег - зручно і швидко.
Додано: Сер 19 сер, 2020 10:54
Re: рельсы и шпалы
кредиты/деньги не равно электрический транспорт
Додано: Сер 19 сер, 2020 11:19
Ждите в ближайшем будущем серьезное подорожание электричества для населения. Вам эти электромобили боком вылезут.
Дойдет до того, что для быта массово будут покупать солнечные панели, потому что станет уже выгодно чем у ворья покупать электроэнергию. Ну и введут косвенный налог на солнце, на ветер и др.
Кому то покажется идиотизмом. Поживем, увидим.
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:21
p_a_l
Вы то школьнику покупаете рюкзак за 2000грн. и рубашки по 800 грн в сезон скидок, то переживаете о стоимости электричества))) Которое стоит копейки. я не представляю, что надо делать, чтоб потратить на свет больше 600-700 грн. Наверно, отапливать помещение квадратов на 100 и заряжать тот же электрокар - так тут экономия на газе или ЦО и бензине. Я живу в квартире - у меня больше 50грн в месяц пока не выходило за электрику
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:42
Додано: Сер 19 сер, 2020 13:49
eduard_k
Похоже, что просто у вас большой телевизор причем ламповый. Если у вас появится возможность купить ЖК-телевизор, то вы посмотрите сколько он потребляет энергии и подобных глупостей больше писать не будете)))) У меня таких телевизоров 2. с диагональю каждого больше чем ваш ламповый))) И еще хочу вас познакомить с новым технологиями освещения - светодиодные лампочки и светильники называются)))))) Что еще??? Ну холодильник, стиралку, утюг тоже постарайтесь обновить до современных. Почти на каждой из этих единиц даже указан класс энергопотребления. Берите не ниже А+. Квартира у меня утепленная, зимы тёплые - обогреватель давно не включал. Солнце только после 17:00 - кондер тоже очень редко включается. А начсет канала Украина - вообще не понял причем тут?
Додано: Сер 19 сер, 2020 14:16
Додано: Сер 19 сер, 2020 14:25
Копейки будете считать потом.
Для реального понимания цены, нужно сравнить стоимость бензина на сто километров и стоимость электричества. Бензин разделить на электричество и этот коэффициент умножить на сегодняшнюю стоимость электроэнергии.
Это и будет приблизительная реальная цена в ближнем будущем.
Бесплатно ездить вам никто не даст. Тут у монополистов идея такая, чтобы и авто зарабатывало им миллиарды и населению тарифы электроэнергии на 10 помножить. Это гораздо выгоднее чем нефть с газом толкать.
И я не писал что именно я буду выть. Может и буду не дай бог если обанкрочусь.
Зе-Чмо
Додано: Сер 19 сер, 2020 14:26
Re: У Мінінфраструктури готують поетапну заміну міського...
а еще он стирает руками в тазике с холодной водой не имеет микроволновки и холодильника, а что такое бойлер не знает в принципе)).
И что? Вот стиралка например Вы один пришли спать- ушли на выходные что то может и простирнули разок.. семья где 1 ребенок стиралка утро - вечер как минимум..потребление разное так как время работы разное.. а класса потребления один. Бобыль ведущий студенческий образ жизни и семья из двух человек совсем разные вещи в плане потребления энергии.
.......
поставить электроплитку 4-х комфортную с электродуховкой и пользоваться ей.))
5 грн... когда входная цена станет в районе 5 грн покупка электроэнергии из сети потеряет экономический смысл.
среднее потребление 150-200 кВт/месяц*5грн= 750/1000 грн...на балкон можно поставить на 300-400 вт/час солнечных панелей .. то есть 3 кВт / день или *30 дней 90кВт месяц. Разницу 150=90=60кВт добирать бензогенератором Генератор где то на 1 литр выдает до 3кВт энергии 60/3=20 литров топлива докупать в месяц.. 20*25 грн/литр = 500 грн. В зависимости от сезона будете от 250 до 500 грн экономить ...за пару - тройку лет система окупиться.. Если генератор перевести на пропан с баллона то будет еще дешевле...
Востаннє редагувалось Джон в Сер 19 сер, 2020 14:29, всього редагувалось 1 раз.
|