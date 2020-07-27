У Мінінфраструктури готують поетапну заміну міського...

Додано: Сер 19 сер, 2020 14:26

eduard_k написав: Похоже у вас из электроприборов только телевизор, очень маленький, который всегда показывает ТРК Украина. Похоже у вас из электроприборов только телевизор, очень маленький, который всегда показывает ТРК Украина.

ALexxxS написав: даже указан класс энергопотребления. Берите не ниже А+. даже указан класс энергопотребления. Берите не ниже А+.

ALexxxS написав: я не представляю, что надо делать, чтоб потратить на свет больше 600-700 грн. я не представляю, что надо делать, чтоб потратить на свет больше 600-700 грн.

p_a_l написав: Дойдет до того, что для быта массово будут покупать солнечные панели, потому что станет уже выгодно чем у ворья покупать электроэнергию Дойдет до того, что для быта массово будут покупать солнечные панели, потому что станет уже выгодно чем у ворья покупать электроэнергию

а еще он стирает руками в тазике с холодной водой не имеет микроволновки и холодильника, а что такое бойлер не знает в принципе)).И что? Вот стиралка например Вы один пришли спать- ушли на выходные что то может и простирнули разок.. семья где 1 ребенок стиралка утро - вечер как минимум..потребление разное так как время работы разное.. а класса потребления один. Бобыль ведущий студенческий образ жизни и семья из двух человек совсем разные вещи в плане потребления энергии........поставить электроплитку 4-х комфортную с электродуховкой и пользоваться ей.))5 грн... когда входная цена станет в районе 5 грн покупка электроэнергии из сети потеряет экономический смысл.среднее потребление 150-200 кВт/месяц*5грн= 750/1000 грн...на балкон можно поставить на 300-400 вт/час солнечных панелей .. то есть 3 кВт / день или *30 дней 90кВт месяц. Разницу 150=90=60кВт добирать бензогенератором Генератор где то на 1 литр выдает до 3кВт энергии 60/3=20 литров топлива докупать в месяц.. 20*25 грн/литр = 500 грн. В зависимости от сезона будете от 250 до 500 грн экономить ...за пару - тройку лет система окупиться.. Если генератор перевести на пропан с баллона то будет еще дешевле...