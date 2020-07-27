RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінінфраструктури готують
поетапну заміну міського...

У Мінінфраструктури готують поетапну заміну міського...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:41

У Мінінфраструктури готують поетапну заміну міського...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні треба стимулювати використання електромобілів.

Дивися повний текст У Мінінфраструктури готують поетапну заміну міського транспорту на електричний.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89876
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:41

Знаю про міську електричку, зробіть інтервал в 10 хв і люди будуть користуватись.
Свого часу, років 5 тому сам їздив з лівого на правий берег - зручно і швидко.
Rainbow
 
Повідомлень: 2915
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:54

Re: рельсы и шпалы

кредиты/деньги не равно электрический транспорт
sal
 
Повідомлень: 3903
З нами з: 25.03.16
Подякував: 796 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:19

Ждите в ближайшем будущем серьезное подорожание электричества для населения. Вам эти электромобили боком вылезут.
Дойдет до того, что для быта массово будут покупать солнечные панели, потому что станет уже выгодно чем у ворья покупать электроэнергию. Ну и введут косвенный налог на солнце, на ветер и др.
Кому то покажется идиотизмом. Поживем, увидим.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3031
З нами з: 15.02.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:21

p_a_l

Вы то школьнику покупаете рюкзак за 2000грн. и рубашки по 800 грн в сезон скидок, то переживаете о стоимости электричества))) Которое стоит копейки. я не представляю, что надо делать, чтоб потратить на свет больше 600-700 грн. Наверно, отапливать помещение квадратов на 100 и заряжать тот же электрокар - так тут экономия на газе или ЦО и бензине. Я живу в квартире - у меня больше 50грн в месяц пока не выходило за электрику
ALexxxS
 
Повідомлень: 686
З нами з: 23.04.10
Подякував: 117 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:42

  ALexxxS написав:p_a_l
Я живу в квартире - у меня больше 50грн в месяц пока не выходило за электрику

Похоже у вас из электроприборов только телевизор, очень маленький, который всегда показывает ТРК Украина.
eduard_k
Аватар користувача
 
Повідомлень: 97
З нами з: 14.12.17
Подякував: 9 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:49

eduard_k

Похоже, что просто у вас большой телевизор причем ламповый. Если у вас появится возможность купить ЖК-телевизор, то вы посмотрите сколько он потребляет энергии и подобных глупостей больше писать не будете)))) У меня таких телевизоров 2. с диагональю каждого больше чем ваш ламповый))) И еще хочу вас познакомить с новым технологиями освещения - светодиодные лампочки и светильники называются)))))) Что еще??? Ну холодильник, стиралку, утюг тоже постарайтесь обновить до современных. Почти на каждой из этих единиц даже указан класс энергопотребления. Берите не ниже А+. Квартира у меня утепленная, зимы тёплые - обогреватель давно не включал. Солнце только после 17:00 - кондер тоже очень редко включается. А начсет канала Украина - вообще не понял причем тут?
ALexxxS
 
Повідомлень: 686
З нами з: 23.04.10
Подякував: 117 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:16

  ALexxxS написав:утюг тоже постарайтесь обновить до современных

Утюг просто убил наповал :lol:

Кондиционер, бойлер, электроплита, хлебопечка та же ничего не потребляют в сравнении со светодиодными лампами и плазмой?
Grover
 
Повідомлень: 73
З нами з: 05.04.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:25

  ALexxxS написав:p_a_l

Вы то школьнику покупаете рюкзак за 2000грн. и рубашки по 800 грн в сезон скидок, то переживаете о стоимости электричества))) Которое стоит копейки. я не представляю, что надо делать, чтоб потратить на свет больше 600-700 грн. Наверно, отапливать помещение квадратов на 100 и заряжать тот же электрокар - так тут экономия на газе или ЦО и бензине. Я живу в квартире - у меня больше 50грн в месяц пока не выходило за электрику


Копейки будете считать потом.
Для реального понимания цены, нужно сравнить стоимость бензина на сто километров и стоимость электричества. Бензин разделить на электричество и этот коэффициент умножить на сегодняшнюю стоимость электроэнергии.
Это и будет приблизительная реальная цена в ближнем будущем.
Бесплатно ездить вам никто не даст. Тут у монополистов идея такая, чтобы и авто зарабатывало им миллиарды и населению тарифы электроэнергии на 10 помножить. Это гораздо выгоднее чем нефть с газом толкать.

И я не писал что именно я буду выть. Может и буду не дай бог если обанкрочусь.
Зе-Чмо
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3031
З нами з: 15.02.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:26

Re: У Мінінфраструктури готують поетапну заміну міського...

  eduard_k написав:Похоже у вас из электроприборов только телевизор, очень маленький, который всегда показывает ТРК Украина.
а еще он стирает руками в тазике с холодной водой не имеет микроволновки и холодильника, а что такое бойлер не знает в принципе)).

  ALexxxS написав:даже указан класс энергопотребления. Берите не ниже А+.

И что? Вот стиралка например Вы один пришли спать- ушли на выходные что то может и простирнули разок.. семья где 1 ребенок стиралка утро - вечер как минимум..потребление разное так как время работы разное.. а класса потребления один. Бобыль ведущий студенческий образ жизни и семья из двух человек совсем разные вещи в плане потребления энергии.
.......
  ALexxxS написав:я не представляю, что надо делать, чтоб потратить на свет больше 600-700 грн.
поставить электроплитку 4-х комфортную с электродуховкой и пользоваться ей.))

  p_a_l написав:Дойдет до того, что для быта массово будут покупать солнечные панели, потому что станет уже выгодно чем у ворья покупать электроэнергию

5 грн... когда входная цена станет в районе 5 грн покупка электроэнергии из сети потеряет экономический смысл.
среднее потребление 150-200 кВт/месяц*5грн= 750/1000 грн...на балкон можно поставить на 300-400 вт/час солнечных панелей .. то есть 3 кВт / день или *30 дней 90кВт месяц. Разницу 150=90=60кВт добирать бензогенератором Генератор где то на 1 литр выдает до 3кВт энергии 60/3=20 литров топлива докупать в месяц.. 20*25 грн/литр = 500 грн. В зависимости от сезона будете от 250 до 500 грн экономить ...за пару - тройку лет система окупиться.. Если генератор перевести на пропан с баллона то будет еще дешевле...
Востаннє редагувалось Джон в Сер 19 сер, 2020 14:29, всього редагувалось 1 раз.
Джон
 
Повідомлень: 1467
З нами з: 16.03.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Nickoss1 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд пропонує поетапну заміну українського паспорта у...
R2 » Вів 18 сер, 2020 16:55
1 56
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 сер, 2020 16:55
consulaugur
Таксистам готують нові податки 1, 2
R2 » Чет 06 сер, 2020 12:43
11 477
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 сер, 2020 12:22
vitaliy_berdinskikh
Для IT-галузі готують новий порядок оподаткування 1, 2
R2 » Пон 27 лип, 2020 17:27
12 1194
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лип, 2020 22:41
nighthawk5

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (451)
19.08.2020 14:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.