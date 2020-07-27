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У Мінінфраструктури готують
поетапну заміну міського...

У Мінінфраструктури готують поетапну заміну міського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:28

  ALexxxS написав:p_a_l
Я живу в квартире - у меня больше 50грн в месяц пока не выходило за электрику

Наверно вы там только ночуете. :D И при выходе из квартиры вырубаете тумблер на электрику. Чтобы и холодильник зря не молотил.
Зе-Чмо
p_a_l
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