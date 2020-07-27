У Мінінфраструктури готують поетапну заміну міського...

Наверно вы там только ночуете. И при выходе из квартиры вырубаете тумблер на электрику. Чтобы и холодильник зря не молотил.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 14:28
Наверно вы там только ночуете. И при выходе из квартиры вырубаете тумблер на электрику. Чтобы и холодильник зря не молотил.
Зе-Чмо
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:41
Ну то, что дома я с 19:00, а то и с 20:00 до 9:00 - тут не поспоришь. И большую часть времени сплю - тоже факт. В остальном, все товарищи вышеотписавшиеся - пальцем в небо.
Семья из - 4 человек. Газ плита с газовой духовкой - 10 грн в месяц ,вот прям щас оплатил. Бойлер - только на душ подключен - от 2 до 3 недель в год пользуемся. Хлебопечки нет - каюсь))). Два телика, два ноута, стиралка автомат в рабочем состоянии , еда в холодильнике не пропадает))) Уже давно не студент и тем более не бобыль
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:43
Я не сторонник теории заговоров
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