|
|
|
У Мінінфраструктури готують поетапну заміну міського...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 сер, 2020 14:28
ALexxxS написав:
p_a_l
Я живу в квартире - у меня больше 50грн в месяц пока не выходило за электрику
Наверно вы там только ночуете.
И при выходе из квартиры вырубаете тумблер на электрику. Чтобы и холодильник зря не молотил.
Зе-Чмо
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3031
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 604 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:41
p_a_l написав: ALexxxS написав:
p_a_l
Я живу в квартире - у меня больше 50грн в месяц пока не выходило за электрику
Наверно вы там только ночуете.
И при выходе из квартиры вырубаете тумблер на электрику. Чтобы и холодильник зря не молотил.
Ну то, что дома я с 19:00, а то и с 20:00 до 9:00 - тут не поспоришь. И большую часть времени сплю - тоже факт. В остальном, все товарищи вышеотписавшиеся - пальцем в небо.
Семья из - 4 человек. Газ плита с газовой духовкой - 10 грн в месяц ,вот прям щас оплатил. Бойлер - только на душ подключен - от 2 до 3 недель в год пользуемся. Хлебопечки нет - каюсь))). Два телика, два ноута, стиралка автомат в рабочем состоянии
, еда в холодильнике не пропадает))) Уже давно не студент и тем более не бобыль
-
ALexxxS
-
-
- Повідомлень: 688
- З нами з: 23.04.10
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:43
p_a_l написав: ALexxxS написав:
p_a_l
Вы то школьнику покупаете рюкзак за 2000грн. и рубашки по 800 грн в сезон скидок, то переживаете о стоимости электричества))) Которое стоит копейки. я не представляю, что надо делать, чтоб потратить на свет больше 600-700 грн. Наверно, отапливать помещение квадратов на 100 и заряжать тот же электрокар - так тут экономия на газе или ЦО и бензине. Я живу в квартире - у меня больше 50грн в месяц пока не выходило за электрику
Копейки будете считать потом.
Для реального понимания цены, нужно сравнить стоимость бензина на сто километров и стоимость электричества. Бензин разделить на электричество и этот коэффициент умножить на сегодняшнюю стоимость электроэнергии.
Это и будет приблизительная реальная цена в ближнем будущем.
Бесплатно ездить вам никто не даст. Тут у монополистов идея такая, чтобы и авто зарабатывало им миллиарды и населению тарифы электроэнергии на 10 помножить. Это гораздо выгоднее чем нефть с газом толкать.
И я не писал что именно я буду выть. Может и буду не дай бог если обанкрочусь.
Я не сторонник теории заговоров
-
ALexxxS
-
-
- Повідомлень: 688
- З нами з: 23.04.10
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|56
|
|
|11
|477
|
|
|12
|1194
|
|