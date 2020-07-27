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У Мінінфраструктури готують
поетапну заміну міського...

У Мінінфраструктури готують поетапну заміну міського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:28

  ALexxxS написав:p_a_l
Я живу в квартире - у меня больше 50грн в месяц пока не выходило за электрику

Наверно вы там только ночуете. :D И при выходе из квартиры вырубаете тумблер на электрику. Чтобы и холодильник зря не молотил.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:41

  p_a_l написав:
  ALexxxS написав:p_a_l
Я живу в квартире - у меня больше 50грн в месяц пока не выходило за электрику

Наверно вы там только ночуете. :D И при выходе из квартиры вырубаете тумблер на электрику. Чтобы и холодильник зря не молотил.


Ну то, что дома я с 19:00, а то и с 20:00 до 9:00 - тут не поспоришь. И большую часть времени сплю - тоже факт. В остальном, все товарищи вышеотписавшиеся - пальцем в небо.

Семья из - 4 человек. Газ плита с газовой духовкой - 10 грн в месяц ,вот прям щас оплатил. Бойлер - только на душ подключен - от 2 до 3 недель в год пользуемся. Хлебопечки нет - каюсь))). Два телика, два ноута, стиралка автомат в рабочем состоянии :mrgreen: , еда в холодильнике не пропадает))) Уже давно не студент и тем более не бобыль :D
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:43

  p_a_l написав:
  ALexxxS написав:p_a_l

Вы то школьнику покупаете рюкзак за 2000грн. и рубашки по 800 грн в сезон скидок, то переживаете о стоимости электричества))) Которое стоит копейки. я не представляю, что надо делать, чтоб потратить на свет больше 600-700 грн. Наверно, отапливать помещение квадратов на 100 и заряжать тот же электрокар - так тут экономия на газе или ЦО и бензине. Я живу в квартире - у меня больше 50грн в месяц пока не выходило за электрику


Копейки будете считать потом.
Для реального понимания цены, нужно сравнить стоимость бензина на сто километров и стоимость электричества. Бензин разделить на электричество и этот коэффициент умножить на сегодняшнюю стоимость электроэнергии.
Это и будет приблизительная реальная цена в ближнем будущем.
Бесплатно ездить вам никто не даст. Тут у монополистов идея такая, чтобы и авто зарабатывало им миллиарды и населению тарифы электроэнергии на 10 помножить. Это гораздо выгоднее чем нефть с газом толкать.

И я не писал что именно я буду выть. Может и буду не дай бог если обанкрочусь.


Я не сторонник теории заговоров
ALexxxS
 
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