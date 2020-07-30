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Лоукостер Ryanair скорочує польоти в Україну: які рейси...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 сер, 2020 10:50
Пропонуємо до обговорення:
Найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair, яка з середини березня по червень 2020 року скоротила пасажиропотік на 99%.
Дивися повний текст Лоукостер Ryanair скорочує польоти в Україну: які рейси скасують
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