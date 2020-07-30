|
|
Шмигаль: зі Словаччиною вже погоджено розблокування...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 сер, 2020 10:55
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що домовився зі словацьким колегою Ігорем Матовичем про відновлення роботи міжнародного аеропорту "Ужгород", і тепер лише потрібно підписати відповідні міжурядові угоди.
Дивися повний текст Шмигаль: зі Словаччиною вже погоджено розблокування аеропорту \"Ужгород\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89869
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 19 сер, 2020 10:56
чей Ужгород?
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3904
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 796 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему