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Шмигаль: зі Словаччиною вже
погоджено розблокування...

Шмигаль: зі Словаччиною вже погоджено розблокування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:55

Шмигаль: зі Словаччиною вже погоджено розблокування...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що домовився зі словацьким колегою Ігорем Матовичем про відновлення роботи міжнародного аеропорту "Ужгород", і тепер лише потрібно підписати відповідні міжурядові угоди.

Дивися повний текст Шмигаль: зі Словаччиною вже погоджено розблокування аеропорту \"Ужгород\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:56

чей Ужгород?
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