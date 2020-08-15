RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
До кінця року побудують близько
500 кілометрів доріг -...

До кінця року побудують близько 500 кілометрів доріг -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:56

До кінця року побудують близько 500 кілометрів доріг -...

Пропонуємо до обговорення:
Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент проінспектував трасу М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта. За його словами, до кінця року в Україні буде збудовано близько 500 км доріг.

Дивися повний текст До кінця року побудують близько 500 кілометрів доріг - Зеленський.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89871
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Білоруси виграли тендер на ремонт українських доріг 1, 2
R2 » Суб 15 сер, 2020 20:53
10 522
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 сер, 2020 22:33
sputniza
В Україні з початку року виявили понад 2600 корупціонерів
R2 » Вів 18 сер, 2020 16:38
1 47
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 сер, 2020 16:38
mapamapa
Курс Bitcoin досягнув піку за останні 2,5 року
R2 » Вів 18 сер, 2020 16:07
1 47
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 сер, 2020 16:08
alex_golovin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.