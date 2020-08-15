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До кінця року побудують близько
500 кілометрів доріг -...

До кінця року побудують близько 500 кілометрів доріг -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:56

До кінця року побудують близько 500 кілометрів доріг -...

Пропонуємо до обговорення:
Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент проінспектував трасу М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта. За його словами, до кінця року в Україні буде збудовано близько 500 км доріг.

Дивися повний текст До кінця року побудують близько 500 кілометрів доріг - Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:10

"построено"))) 490 залатают и 10 км "построят" с нарушением всех технологий что они сойдут со снегом и их опять будут латать!!!
artem_velichko777
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:35

Как раз в запорожье только три дороги на бердянск мариуп и мелитоп А остальные лютый треш
l4567
 
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