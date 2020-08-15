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До кінця року побудують близько 500 кілометрів доріг -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:56
Пропонуємо до обговорення:
Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент проінспектував трасу М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта. За його словами, до кінця року в Україні буде збудовано близько 500 км доріг.
Дивися повний текст До кінця року побудують близько 500 кілометрів доріг - Зеленський
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R2
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Додано: Сер 19 сер, 2020 14:10
"построено"))) 490 залатают и 10 км "построят" с нарушением всех технологий что они сойдут со снегом и их опять будут латать!!!
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artem_velichko777
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Додано: Сер 19 сер, 2020 14:35
Как раз в запорожье только три дороги на бердянск мариуп и мелитоп А остальные лютый треш
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l4567
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Додано: Сер 19 сер, 2020 15:23
.пролистал тырнет на предмет сравнительной стоимости постройки асфальтовой дороги в мире и решил сравнить с Украиной: кто может дать ответ на простой с виду вопрос - почему в Польше, Китае прокладка 1 км дорог обойдется в 1-4 млн долл, а в Украине - от 9-20 млн долл (20млн вытекают из озвученных зеленским сумм в 85млрд грн за 150 (!!??) км объездной) ??? у нас что, климат//грунт//условия строительства так кардинально отличаются?? или дорогу строить будут исключительно профессора и СЕО-крупных компаний во внеурочное время??.. откуда такие космические суммы??
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maestro71
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