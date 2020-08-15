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До кінця року побудують близько
500 кілометрів доріг -...

До кінця року побудують близько 500 кілометрів доріг -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:56

До кінця року побудують близько 500 кілометрів доріг -...

Пропонуємо до обговорення:
Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент проінспектував трасу М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта. За його словами, до кінця року в Україні буде збудовано близько 500 км доріг.

Дивися повний текст До кінця року побудують близько 500 кілометрів доріг - Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:10

"построено"))) 490 залатают и 10 км "построят" с нарушением всех технологий что они сойдут со снегом и их опять будут латать!!!
artem_velichko777
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:35

Как раз в запорожье только три дороги на бердянск мариуп и мелитоп А остальные лютый треш
l4567
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:23

.пролистал тырнет на предмет сравнительной стоимости постройки асфальтовой дороги в мире и решил сравнить с Украиной: кто может дать ответ на простой с виду вопрос - почему в Польше, Китае прокладка 1 км дорог обойдется в 1-4 млн долл, а в Украине - от 9-20 млн долл (20млн вытекают из озвученных зеленским сумм в 85млрд грн за 150 (!!??) км объездной) ??? у нас что, климат//грунт//условия строительства так кардинально отличаются?? или дорогу строить будут исключительно профессора и СЕО-крупных компаний во внеурочное время??.. откуда такие космические суммы??
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 20:02

*** стройка века, аж 500км. И.Маск спутники через день запускает, а целая страна дорог не сделает, ПОЗОРИЩЕ. Ещё и вони на весь мир.
велвел
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 08:07

Re: До кінця року побудують близько 500 кілометрів доріг -..

  maestro71 написав:85млрд грн за 150 км объездной)

В стоимость объездной включена стоимость мостов, путепроводов и прочей инфраструктуры
o_boiko
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 08:23

  l4567 написав:Как раз в запорожье только три дороги на бердянск мариуп и мелитоп А остальные лютый треш

А что, дороги на Днепр уже рассыпались в труху?
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