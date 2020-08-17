|
|
ФДМ очікує залучити близько 2 млрд грн від приватизації...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 сер, 2020 13:38
Пропонуємо до обговорення:
Фонд держмайна України (ФДМ) очікує залучити близько 2 млрд грн від приватизації спиртових заводів ДП Укрспирт і концерну Укрспирт.
Дивися повний текст ФДМ очікує залучити близько 2 млрд грн від приватизації спиртових заводів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89873
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 19 сер, 2020 13:38
Продажа в кризис высоколиквидных предприятий ... Молодцы!!!
-
Галина441
-
-
- Повідомлень: 204
- З нами з: 02.10.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему