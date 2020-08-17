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ФДМ очікує залучити близько 2
млрд грн від приватизації...

ФДМ очікує залучити близько 2 млрд грн від приватизації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:38

ФДМ очікує залучити близько 2 млрд грн від приватизації...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд держмайна України (ФДМ) очікує залучити близько 2 млрд грн від приватизації спиртових заводів ДП Укрспирт і концерну Укрспирт.

Дивися повний текст ФДМ очікує залучити близько 2 млрд грн від приватизації спиртових заводів.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:38

Продажа в кризис высоколиквидных предприятий ... Молодцы!!!
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