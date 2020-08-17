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Amazon збільшує свій штат
на 3,5 тисячі співробітників

Amazon збільшує свій штат на 3,5 тисячі співробітників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:49

Amazon збільшує свій штат на 3,5 тисячі співробітників

Пропонуємо до обговорення:
Американський інтернет-рітейлер Amazon планує розширити шість своїх офісів в США, найнявши ще 3 500 офісних співробітників, в тому числі 2000 - в Нью-Йорку.

Дивися повний текст Amazon збільшує свій штат на 3,5 тисячі співробітників.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:49

..это сигнал.. положительный сигнал!!.. биржевые данные уже несколько недель свидетельствуют о позитивных тенденциях за океаном, несмотря на "вирусные" страсти..
maestro71
 
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