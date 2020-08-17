Американський інтернет-рітейлер Amazon планує розширити шість своїх офісів в США, найнявши ще 3 500 офісних співробітників, в тому числі 2000 - в Нью-Йорку.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 13:49
Amazon збільшує свій штат на 3,5 тисячі співробітників
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Дивися повний текст Amazon збільшує свій штат на 3,5 тисячі співробітників.
Додано: Сер 19 сер, 2020 13:49
..это сигнал.. положительный сигнал!!.. биржевые данные уже несколько недель свидетельствуют о позитивных тенденциях за океаном, несмотря на "вирусные" страсти..
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