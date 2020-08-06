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Фрилансери готові перейти на
роботу за наймом (дослідження)

Фрилансери готові перейти на роботу за наймом (дослідження)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:02

Фрилансери готові перейти на роботу за наймом (дослідження)

Пропонуємо до обговорення:
При цьому визначальним критерієм для них є можливість працювати віддалено.

Дивися повний текст Фрилансери готові перейти на роботу за наймом (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:02

От тільки наймані працівники платять майже 40% податками, а фрілансери 5% як ФОПи 3ї групи або взагалі нічого нічого, це вже хто як. Тому стаття ні про що.
halyapet
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