При цьому визначальним критерієм для них є можливість працювати віддалено.
Дивися повний текст Фрилансери готові перейти на роботу за наймом (дослідження).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 сер, 2020 14:02
Фрилансери готові перейти на роботу за наймом (дослідження)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фрилансери готові перейти на роботу за наймом (дослідження).
Додано: Сер 19 сер, 2020 14:02
От тільки наймані працівники платять майже 40% податками, а фрілансери 5% як ФОПи 3ї групи або взагалі нічого нічого, це вже хто як. Тому стаття ні про що.
|