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Розмитнення авто: скільки
можна заощадити в разі...

Розмитнення авто: скільки можна заощадити в разі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:06

Розмитнення авто: скільки можна заощадити в разі...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді наразі перебувають на розгляді три законопроєкти щодо доступного розмитнення автомобілів.

Дивися повний текст Розмитнення авто: скільки можна заощадити в разі скасування акцизу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:07

Воно як би то і не погано, але нащо нам той металобрухт?
Відмінити акциз для авто не старше 10 років, ну хоча б так.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:25

Re: Розмитнення авто: скільки можна заощадити в разі...

в статті не побачив суми самого Акцизу побачив ПДВ , ще щось , а сума акцизу де ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:25

Собирать 76% налогов и даже дорогу не сделать аху.... у нас власть
l4567
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:53

Какие 76% налогов? На использованные презервативы еще больше налоги...О чем бредим..
laa1999
 
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