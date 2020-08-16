У Верховній Раді наразі перебувають на розгляді три законопроєкти щодо доступного розмитнення автомобілів.
Дивися повний текст Розмитнення авто: скільки можна заощадити в разі скасування акцизу.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 14:06
Розмитнення авто: скільки можна заощадити в разі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розмитнення авто: скільки можна заощадити в разі скасування акцизу.
Додано: Сер 19 сер, 2020 14:07
Воно як би то і не погано, але нащо нам той металобрухт?
Відмінити акциз для авто не старше 10 років, ну хоча б так.
Додано: Сер 19 сер, 2020 14:25
Re: Розмитнення авто: скільки можна заощадити в разі...
в статті не побачив суми самого Акцизу побачив ПДВ , ще щось , а сума акцизу де ?
Додано: Сер 19 сер, 2020 14:53
Какие 76% налогов? На использованные презервативы еще больше налоги...О чем бредим..
Додано: Сер 19 сер, 2020 16:50
Додано: Сер 19 сер, 2020 19:59
НДС и пошлина это уже 32% от таможенной стоиомсти, куда еще больше? Расскажите лучше, как разворовывают эти средства, содержат бесполезных чиновников и финансируют убыточные гос. предприятия - кормушки.
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