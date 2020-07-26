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«Київміськбуд» знайшов фінансування
на добудову об'єктів...

«Київміськбуд» знайшов фінансування на добудову об'єктів...
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:08

«Київміськбуд» знайшов фінансування на добудову об'єктів...

Пропонуємо до обговорення:
Комунальне підприємство «Київміськбуд» і Державна іпотечна установа (ДІУ) підписали меморандум.

Дивися повний текст «Київміськбуд» знайшов фінансування на добудову об'єктів «Укрбуду».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:08

На рыночных условиях продать оставшиеся квартиры было бы почти не реально. В Укрбуда рейтинг отрицательный. В КМБ минимальный. Ему бы свое достроить. Но под гарантированные деньги можно строить.
Главное, чтобы обещанную ипотеку не пришлось так же с помощью ГИУ достаивать. Нужно просчитать рыски (статья об этом). Да, рынку очень нужна ипотека, но адекватная и с минимумом последствий.
RO41m
 
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