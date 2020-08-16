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"Велике будівництво": Кабмін
хоче внести зміни до...

"Велике будівництво": Кабмін хоче внести зміни до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:51

"Велике будівництво": Кабмін хоче внести зміни до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Дивися повний текст \"Велике будівництво\": Кабмін хоче внести зміни до переліку об'єктів проєкту.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:52

По факту окажется - не большая стройка, а большой распил денег! А потом - "главное вовремя смыться"
a_kibets
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