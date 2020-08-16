Про це сказав сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Дивися повний текст \"Велике будівництво\": Кабмін хоче внести зміни до переліку об'єктів проєкту.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 15:51
"Велике будівництво": Кабмін хоче внести зміни до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Велике будівництво\": Кабмін хоче внести зміни до переліку об'єктів проєкту.
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:52
По факту окажется - не большая стройка, а большой распил денег! А потом - "главное вовремя смыться"
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