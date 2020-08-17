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За тиждень Україна збільшила
портфель власників ОВДП...

За тиждень Україна збільшила портфель власників ОВДП...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 16:32

За тиждень Україна збільшила портфель власників ОВДП...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 19 серпня портфель власників українських облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) склав 870,63 млрд грн, випливає з опублікованих Нацбанком даних.

Дивися повний текст За тиждень Україна збільшила портфель власників ОВДП більш ніж на 4 млрд грн.
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