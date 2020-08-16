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У Мінфіні розповіли, скільки
акцизного податку з...

У Мінфіні розповіли, скільки акцизного податку з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:54

У Мінфіні розповіли, скільки акцизного податку з...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін на засіданні 19 серпня прийняв постанову, відповідно до якої у другому півріччі 2020 року до місцевих бюджетів спрямують близько 4 млрд грн акцизного податку з пального.

Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, скільки акцизного податку з пального направлять до місцевих бюджетів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:54

То есть уже не 100% акциза с топлива будет идти в Дорожный фонд?
fishman
 
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