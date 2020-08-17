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В Україні втричі підвищать платіжки за газ, але не для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 сер, 2020 18:36
Пропонуємо до обговорення:
Сім'ї, які відмовляться від встановлення газового лічильника, змушені будуть платити за блакитне паливо втричі більше.
Дивися повний текст В Україні втричі підвищать платіжки за газ, але не для всіх: кому доведеться переплатити
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