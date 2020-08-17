Сім'ї, які відмовляться від встановлення газового лічильника, змушені будуть платити за блакитне паливо втричі більше.
Дивися повний текст В Україні втричі підвищать платіжки за газ, але не для всіх: кому доведеться переплатити.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 сер, 2020 18:36
В Україні втричі підвищать платіжки за газ, але не для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні втричі підвищать платіжки за газ, але не для всіх: кому доведеться переплатити.
Додано: Чет 20 сер, 2020 00:06
И установка стоящего 300 гривен счетчика будет стоить 5000 гривен? Прелестно!
Додано: Чет 20 сер, 2020 10:00
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:40
Сейчас вроде бесплатно ставят
Зе-Чмо
Зараз переглядають цей форум: Nickoss1 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|