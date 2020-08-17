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В Україні втричі підвищать
платіжки за газ, але не для...

В Україні втричі підвищать платіжки за газ, але не для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 18:36

В Україні втричі підвищать платіжки за газ, але не для...

Пропонуємо до обговорення:
Сім'ї, які відмовляться від встановлення газового лічильника, змушені будуть платити за блакитне паливо втричі більше.

Дивися повний текст В Україні втричі підвищать платіжки за газ, але не для всіх: кому доведеться переплатити.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:06

И установка стоящего 300 гривен счетчика будет стоить 5000 гривен? Прелестно!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:00

  hxbbgaf написав:И установка стоящего 300 гривен счетчика будет стоить 5000 гривен? Прелестно!

А что, работа квалифицированного специалиста должна быть бесплатной?
Не нравится цена -- берем инструменты, лицензию, допуск -- и вперед: меняем самостоятельно.
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 11:44

А если мне никто не предлагал счетчик устанавливать ?
semenovaksenia704
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:40

  hxbbgaf написав:И установка стоящего 300 гривен счетчика будет стоить 5000 гривен? Прелестно!

Сейчас вроде бесплатно ставят
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