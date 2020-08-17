Сім'ї, які відмовляться від встановлення газового лічильника, змушені будуть платити за блакитне паливо втричі більше.
Дивися повний текст В Україні втричі підвищать платіжки за газ, але не для всіх: кому доведеться переплатити.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 18:36
В Україні втричі підвищать платіжки за газ, але не для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні втричі підвищать платіжки за газ, але не для всіх: кому доведеться переплатити.
Додано: Чет 20 сер, 2020 00:06
И установка стоящего 300 гривен счетчика будет стоить 5000 гривен? Прелестно!
Додано: Чет 20 сер, 2020 10:00
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:40
Сейчас вроде бесплатно ставят
Зе-Чмо
Додано: Чет 20 сер, 2020 15:01
_hunter А ничего, что цена установки давным давно уже была заложена в тариф? И поставщик ОБЯЗАН был установить счетчик за счет собственных средств!
Додано: Чет 20 сер, 2020 15:08
Додано: Чет 20 сер, 2020 16:19
Создается впечатление, что у нас в стране отсутствует антимонопольная служба, поэтому монополисты творят , что хотят, будь то производство газа, нефти, электричества, хлорки и далее по списку.
Додано: Чет 20 сер, 2020 18:32
Re: В Україні втричі підвищать платіжки за газ, але не для..
Чому бідні? Бо дурні. Чому дурні? Бо бідні.
Кто мешал поставить счетчик ранее и уже экономить даже по маленьким нормам? У меня счетчик установлен почти 4 года назад за жалкие 3200 гривен с работой и пломбировкой Киевгаза. Я трачу на газ 4-5 кубов в месяц на семью из 4 человек. Как вы думаете сколько раз я уже окупил счетчик?
Но нет. Все сидят ровно и ждут манны небесной в виде бесплатного счетчика.
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