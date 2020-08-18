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В Україні втричі підвищать
платіжки за газ, але не для...

В Україні втричі підвищать платіжки за газ, але не для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 18:36

В Україні втричі підвищать платіжки за газ, але не для...

Пропонуємо до обговорення:
Сім'ї, які відмовляться від встановлення газового лічильника, змушені будуть платити за блакитне паливо втричі більше.

Дивися повний текст В Україні втричі підвищать платіжки за газ, але не для всіх: кому доведеться переплатити.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:06

И установка стоящего 300 гривен счетчика будет стоить 5000 гривен? Прелестно!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:00

  hxbbgaf написав:И установка стоящего 300 гривен счетчика будет стоить 5000 гривен? Прелестно!

А что, работа квалифицированного специалиста должна быть бесплатной?
Не нравится цена -- берем инструменты, лицензию, допуск -- и вперед: меняем самостоятельно.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 11:44

А если мне никто не предлагал счетчик устанавливать ?
semenovaksenia704
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:40

  hxbbgaf написав:И установка стоящего 300 гривен счетчика будет стоить 5000 гривен? Прелестно!

Сейчас вроде бесплатно ставят
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 15:01

_hunter А ничего, что цена установки давным давно уже была заложена в тариф? И поставщик ОБЯЗАН был установить счетчик за счет собственных средств!
Radon
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 15:08

  Radon написав:_hunter А ничего, что цена установки давным давно уже была заложена в тариф? И поставщик ОБЯЗАН был установить счетчик за счет собственных средств!

Так они и поставили -- "надомные"... Кому нужны индивидуальные -- тут сорян.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 16:19

Создается впечатление, что у нас в стране отсутствует антимонопольная служба, поэтому монополисты творят , что хотят, будь то производство газа, нефти, электричества, хлорки и далее по списку.
interolmi
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:32

Re: В Україні втричі підвищать платіжки за газ, але не для..

Чому бідні? Бо дурні. Чому дурні? Бо бідні.

Кто мешал поставить счетчик ранее и уже экономить даже по маленьким нормам? У меня счетчик установлен почти 4 года назад за жалкие 3200 гривен с работой и пломбировкой Киевгаза. Я трачу на газ 4-5 кубов в месяц на семью из 4 человек. Как вы думаете сколько раз я уже окупил счетчик?

Но нет. Все сидят ровно и ждут манны небесной в виде бесплатного счетчика.
ivsmvs84
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:25

Киевгаз после карантина нам бесплатно установил, проверил и поставил на учет. Шевченковский р-н.
kuzia19811208
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