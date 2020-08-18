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СБУ буде контролювати
зважування вантажівок на дорогах

СБУ буде контролювати зважування вантажівок на дорогах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:25

СБУ буде контролювати зважування вантажівок на дорогах

Пропонуємо до обговорення:
Представники Служби безпеки України та Національної поліції будуть контролювати зважування вантажівок на дорогах. Президент України Володимир Зеленський поставив завдання Міністерству інфраструктури України перезавантажити Державну службу з безпеки на транспорті.

Дивися повний текст СБУ буде контролювати зважування вантажівок на дорогах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:25

А к сбу и нацполиции есть доверие?Не смешите.А вообще зачнм сбу и полиция?Криклий распинался,что система взвешивания полностью не завистма и автоматизирована.Данные сразу передаются на центральный сервер.Зачем ещё "человеческий фактор" на дороге?косить наличку?
sena_2008atp
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