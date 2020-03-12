МАУ оновила програму польотів з урахуванням епідеміологічних обмежень країн "шенгенської зони".
Дивися повний текст МАУ скасує у вересні низку рейсів до Європи і внесе зміни до внутрішніх маршрутів.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 20:28
МАУ скасує у вересні низку рейсів до Європи і внесе...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МАУ скасує у вересні низку рейсів до Європи і внесе зміни до внутрішніх маршрутів.
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