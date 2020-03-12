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МАУ скасує у вересні низку
рейсів до Європи і внесе...

МАУ скасує у вересні низку рейсів до Європи і внесе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 20:28

МАУ скасує у вересні низку рейсів до Європи і внесе...

Пропонуємо до обговорення:
МАУ оновила програму польотів з урахуванням епідеміологічних обмежень країн "шенгенської зони".

Дивися повний текст МАУ скасує у вересні низку рейсів до Європи і внесе зміни до внутрішніх маршрутів.
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