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Зеленський пообіцяв за два роки побудувати міст у Запоріжжі
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Додано: Сер 19 сер, 2020 21:35
Пропонуємо до обговорення:
Міст через Дніпро у Запоріжжі можна побудувати за два роки з моменту підписання договору з підрядною компанією.
Дивися повний текст Зеленський пообіцяв за два роки побудувати міст у Запоріжжі
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Додано: Сер 19 сер, 2020 21:35
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