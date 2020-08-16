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Зеленський пообіцяв за два роки
побудувати міст у Запоріжжі

Зеленський пообіцяв за два роки побудувати міст у Запоріжжі
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 21:35

Зеленський пообіцяв за два роки побудувати міст у Запоріжжі

Пропонуємо до обговорення:
Міст через Дніпро у Запоріжжі можна побудувати за два роки з моменту підписання договору з підрядною компанією.

Дивися повний текст Зеленський пообіцяв за два роки побудувати міст у Запоріжжі.
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