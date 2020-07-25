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Рекордний попит: Німеччина
розмістила 30-річні облігації...

Рекордний попит: Німеччина розмістила 30-річні облігації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 21:59

Рекордний попит: Німеччина розмістила 30-річні облігації...

Пропонуємо до обговорення:
Аукціон з розміщення Німеччиною 30-річних облігацій, проведений в середу, привернув рекордний попит, при тому, що папери розміщувалися під негативну прибутковість.

Дивися повний текст Рекордний попит: Німеччина розмістила 30-річні облігації на 1,5 мільярда євро під мінус 0,05%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 21:59

Денег уже настолько много что негде потратить и некого кредитнуть . ждем капитализацию эпл выше ввп германии)
l4567
 
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