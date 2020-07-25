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Рекордний попит: Німеччина розмістила 30-річні облігації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 сер, 2020 21:59
Пропонуємо до обговорення:
Аукціон з розміщення Німеччиною 30-річних облігацій, проведений в середу, привернув рекордний попит, при тому, що папери розміщувалися під негативну прибутковість.
Дивися повний текст Рекордний попит: Німеччина розмістила 30-річні облігації на 1,5 мільярда євро під мінус 0,05%
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Додано: Сер 19 сер, 2020 21:59
Денег уже настолько много что негде потратить и некого кредитнуть . ждем капитализацию эпл выше ввп германии)
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Додано: Чет 20 сер, 2020 12:25
Цікаво, а в чому зміст таких завідомо збиткових операцій? Може в Німеччині просто зберігати гроші на рахунку коштує дорожче ніж зберігання облігацій? Або купівлю облігацій можна віднести до витрат підприємства і відповідно зекономити на податку на прибуток?
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Taras Rudko
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