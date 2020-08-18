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В Україні буде розроблена
нова економічна стратегія -...

В Україні буде розроблена нова економічна стратегія -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 21:59

В Україні буде розроблена нова економічна стратегія -...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні буде розроблена економічна стратегія, на основі якої надалі будуть розроблятися державні цільові програми.

Дивися повний текст В Україні буде розроблена нова економічна стратегія - Шмигаль.
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