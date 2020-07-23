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Уряд регулюватиме
посередницькі послуги з...

Уряд регулюватиме посередницькі послуги з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 09:00

Уряд регулюватиме посередницькі послуги з...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Дивися повний текст Уряд регулюватиме посередницькі послуги з працевлаштування за кордоном.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 09:00

Интересно, как это они собираются делать? Если посредник не работает на территории Украины, что в большинстве случает и есть, то правительственные хотелки идут лесом
andretar
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 11:21

Влезть и начать регулировать используя административный ресурс можно.

Другое дело, что западные работодатели очень озабочены безопасностью и возможностью шантажа со стороны третьих лиц, просто не согласятся нанимать работников, если во взаимодействие между ним и работником будет вовлечена третья сторона. Тем более не подконтрольная работодателю. Например для IT это означет полный уход бизнеса из Украины. Для многих других сфер тоже самое. Такие риски никому не нужны.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:00

Самая ббольшая проблема в Украине это само государство.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 22:22

"правительство" шутов и казнокрадов
demon0983886848
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