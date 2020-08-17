Дослідники з MIT Media Lab працюють над вирішенням у вигляді автономного велосипеда.
Дивися повний текст Для велосипедів створили автопілот (фото, відео).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 10:07
Для велосипедів створили автопілот (фото, відео)
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Дивися повний текст Для велосипедів створили автопілот (фото, відео).
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