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Для велосипедів створили автопілот (фото, відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 сер, 2020 10:07
Пропонуємо до обговорення:
Дослідники з MIT Media Lab працюють над вирішенням у вигляді автономного велосипеда.
Дивися повний текст Для велосипедів створили автопілот (фото, відео)
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Додано: Чет 20 сер, 2020 10:07
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