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Міжбанк: тенденція щодо зростання котирувань продовжиться
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 сер, 2020 11:15
Пропонуємо до обговорення:
Вчорашній день знову не порадував шанувальників гривні на валютному міжбанку. За 19 серпня котирування безготівкового долара і євро знову зросли - до 27,43 / 27,46 гривень по американській валюті і до 32,75 / 32,78 за євро.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 11:15
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