Останній день сплати податку на прибуток підприємств за ІІ квартал (півріччя) 2020 року - 19 серпня.
Дивися повний текст За несвоєчасну сплату податку на прибуток передбачено штраф.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 12:00
За несвоєчасну сплату податку на прибуток передбачено штраф
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Дивися повний текст За несвоєчасну сплату податку на прибуток передбачено штраф.
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:00
Каждый день одно и то-же - штрафы, рост тарифов, новые налоги и поборы, штрафы за коммуналку и выбивание долгов, рост цен и т.д. Хоть бы чтото позитивное было...
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