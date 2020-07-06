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За несвоєчасну сплату податку
на прибуток передбачено штраф

За несвоєчасну сплату податку на прибуток передбачено штраф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:00

За несвоєчасну сплату податку на прибуток передбачено штраф

Пропонуємо до обговорення:
Останній день сплати податку на прибуток підприємств за ІІ квартал (півріччя) 2020 року - 19 серпня.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:00

Каждый день одно и то-же - штрафы, рост тарифов, новые налоги и поборы, штрафы за коммуналку и выбивание долгов, рост цен и т.д. Хоть бы чтото позитивное было...
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:00

  Амвросий написав:Каждый день одно и то-же - штрафы, рост тарифов, новые налоги и поборы, штрафы за коммуналку и выбивание долгов, рост цен и т.д. Хоть бы чтото позитивное было...

Думаете хуже быть не может?))) Если точнее, то 10585 каждых дней. Хотя ради справедливости, один позитивный момент был - стадион во Львове!
astatempo
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