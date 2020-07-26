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Єгипет посилив правила в'їзду
для туристів по всій країні

Єгипет посилив правила в'їзду для туристів по всій країні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:12

Єгипет посилив правила в'їзду для туристів по всій країні

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє CNN.

Дивися повний текст Єгипет посилив правила в'їзду для туристів по всій країні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:12

Посилив правила? Тепер правила стануть ще сильнішими? Чи все-таки суворішими?
consulaugur
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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