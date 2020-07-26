Про це повідомляє CNN.
Дивися повний текст Єгипет посилив правила в'їзду для туристів по всій країні.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 12:12
Єгипет посилив правила в'їзду для туристів по всій країні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Єгипет посилив правила в'їзду для туристів по всій країні.
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:12
Посилив правила? Тепер правила стануть ще сильнішими? Чи все-таки суворішими?
Додано: Чет 20 сер, 2020 14:22
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