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Криклій розповів, чого чекати
водіям таксі від нового...

Криклій розповів, чого чекати водіям таксі від нового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:10

Криклій розповів, чого чекати водіям таксі від нового...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфрастуктури України Владислав Криклій розповів, що передбачає новий законопроєкт про таксі.

Дивися повний текст Криклій розповів, чого чекати водіям таксі від нового законопроєкту.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:10

Теперь держава сунет лапу в карман таксистам. Кто следующий?
eduard_k
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:28

  eduard_k написав:Теперь держава сунет лапу в карман таксистам.

А что, таксисты каста избранных которым позволено не платить налоги?

Их работа напрямую завязана на инфраструктуру которая содержится преимущественно за счёт налогов - дороги, освещение и уборка улиц.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:52

  eduard_k написав:Теперь держава сунет лапу в карман таксистам. Кто следующий?

Они больше всего голосовали за 95 квартал
вот и получили :D
sopkotomhu
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