Міністр інфрастуктури України Владислав Криклій розповів, що передбачає новий законопроєкт про таксі.
Дивися повний текст Криклій розповів, чого чекати водіям таксі від нового законопроєкту.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 13:10
Криклій розповів, чого чекати водіям таксі від нового...
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Дивися повний текст Криклій розповів, чого чекати водіям таксі від нового законопроєкту.
Додано: Чет 20 сер, 2020 13:28
А что, таксисты каста избранных которым позволено не платить налоги?
Их работа напрямую завязана на инфраструктуру которая содержится преимущественно за счёт налогов - дороги, освещение и уборка улиц.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 20 сер, 2020 13:52
Додано: Чет 20 сер, 2020 19:10
Их налоги войдут в цену их услуг и вы следующий раз заплатите за такси больше. Это будут налоги с вас. Потому-что все налоги ложаться на конечного потребителя, всегда.
Строительство и ремонт дорог финансируется с дорожного фонда, который наполняется акцизом с продажи топлива, это около 5 грн. с литра + НДС в цене литра. А вы думали это нефть такая дорогая? Нет, это держава дерет три шкуры.
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