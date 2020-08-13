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Криклій розповів, чого чекати
водіям таксі від нового...

Криклій розповів, чого чекати водіям таксі від нового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:10

Криклій розповів, чого чекати водіям таксі від нового...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфрастуктури України Владислав Криклій розповів, що передбачає новий законопроєкт про таксі.

Дивися повний текст Криклій розповів, чого чекати водіям таксі від нового законопроєкту.
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:10

Теперь держава сунет лапу в карман таксистам. Кто следующий?
eduard_k
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:28

  eduard_k написав:Теперь держава сунет лапу в карман таксистам.

А что, таксисты каста избранных которым позволено не платить налоги?

Их работа напрямую завязана на инфраструктуру которая содержится преимущественно за счёт налогов - дороги, освещение и уборка улиц.
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:52

  eduard_k написав:Теперь держава сунет лапу в карман таксистам. Кто следующий?

Они больше всего голосовали за 95 квартал
вот и получили :D
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 19:10

  vitaliy_berdinskikh написав:
  eduard_k написав:Теперь держава сунет лапу в карман таксистам.

А что, таксисты каста избранных которым позволено не платить налоги?

Их работа напрямую завязана на инфраструктуру которая содержится преимущественно за счёт налогов - дороги, освещение и уборка улиц.

Их налоги войдут в цену их услуг и вы следующий раз заплатите за такси больше. Это будут налоги с вас. Потому-что все налоги ложаться на конечного потребителя, всегда.
Строительство и ремонт дорог финансируется с дорожного фонда, который наполняется акцизом с продажи топлива, это около 5 грн. с литра + НДС в цене литра. А вы думали это нефть такая дорогая? Нет, это держава дерет три шкуры.
eduard_k
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Давно пора выводить на законный уровень. Всем будет хорошо.
sepruksasa
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 22:23

Re: Криклій розповів, чого чекати водіям таксі від нового...

  eduard_k написав:Нет, это держава дерет три шкуры.
Якась примітивна позиція..
Купив бензин - значить сплатив усі податки.
А чому тоді громадський транспорт купуючи бензин+платить податки
Виробник хліба-купуючи енергоносії - платить податки
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 22:25

Re: Криклій розповів, чого чекати водіям таксі від нового...

  eduard_k написав:Их налоги войдут в цену их услуг и вы следующий раз заплатите за такси больше.

Так и налоги всех кто тут на форуме их платят - входят в цену их услуг. Налог слесаря завода Малышева входит в цену танка, налог продавца в KFC входит в цену куриных ножек, мои налоги входят в цену ПО которое я пишу. И?
  eduard_k написав:Потому-что все налоги ложаться на конечного потребителя, всегда.

Ты прям америку открыл. Давай отменим все налоги, только завтра ты первый же заноешь "где дороги", "где бесплатное образование", "где полиция, у меня во дворе отобрали нокию 3310".
  eduard_k написав:Строительство и ремонт дорог финансируется с дорожного фонда, который наполняется акцизом с продажи топлива

Открою тебе очень старый секрет: акциз с топлива не имеет никакого отношения к дорожному фонду. Ну и то что какой-то налог пусть даже и идет в дорожный фонд не означает что дорожный фонд наполняется исключительно этим налогом - иначе у нас бы никаких ремонтов магистралей не было - просто не хватило денег фонда. Потому на ремонт дорог добавляют деньги из фонда коронавируса, и просто из спец.статей бюджета.

Но это ещё не весь секрет. Дорожный фонд идет на ремонт дорог вне населенных пунктов. Внутри населенных пунктов дороги делаются за счёт местного бюджета или специальных бюджетных программ (тоесть за счёт всех налогов, а не только акциза на бензин).

Ну и даже если не обращать внимание на всё вышесказанное то слесарь завода Малышева платит со своей зарплаты 18% подоходного и точно так же покупает бензин, а значит платит акциз. Таксист только покупает бензин и платит акциз, но не платит 18% со своего дохода. Почему таксист должен иметь право не платить налог дохода, в чём твоя логика?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 23:56

  sopkotomhu написав:
  eduard_k написав:Теперь держава сунет лапу в карман таксистам. Кто следующий?

Они больше всего голосовали за 95 квартал
вот и получили :D

Открою вам секрет, еще в прошлом году Убер, Уклон и Болт инициировали принятие такого закона.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 23:59

Re: Криклій розповів, чого чекати водіям таксі від нового...

Оказывается право законодательной инициативы в Украине принадлежит заружебным компания.

Но не в коем случае не святым слугам народа.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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