Міністр інфрастуктури України Владислав Криклій розповів, що передбачає новий законопроєкт про таксі.
Дивися повний текст Криклій розповів, чого чекати водіям таксі від нового законопроєкту.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 13:10
Криклій розповів, чого чекати водіям таксі від нового...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криклій розповів, чого чекати водіям таксі від нового законопроєкту.
Додано: Чет 20 сер, 2020 13:28
А что, таксисты каста избранных которым позволено не платить налоги?
Их работа напрямую завязана на инфраструктуру которая содержится преимущественно за счёт налогов - дороги, освещение и уборка улиц.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 20 сер, 2020 13:52
Додано: Чет 20 сер, 2020 19:10
Их налоги войдут в цену их услуг и вы следующий раз заплатите за такси больше. Это будут налоги с вас. Потому-что все налоги ложаться на конечного потребителя, всегда.
Строительство и ремонт дорог финансируется с дорожного фонда, который наполняется акцизом с продажи топлива, это около 5 грн. с литра + НДС в цене литра. А вы думали это нефть такая дорогая? Нет, это держава дерет три шкуры.
Додано: Чет 20 сер, 2020 22:23
Re: Криклій розповів, чого чекати водіям таксі від нового...
Якась примітивна позиція..
Купив бензин - значить сплатив усі податки.
А чому тоді громадський транспорт купуючи бензин+платить податки
Виробник хліба-купуючи енергоносії - платить податки
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 20 сер, 2020 22:25
Re: Криклій розповів, чого чекати водіям таксі від нового...
Так и налоги всех кто тут на форуме их платят - входят в цену их услуг. Налог слесаря завода Малышева входит в цену танка, налог продавца в KFC входит в цену куриных ножек, мои налоги входят в цену ПО которое я пишу. И?
Ты прям америку открыл. Давай отменим все налоги, только завтра ты первый же заноешь "где дороги", "где бесплатное образование", "где полиция, у меня во дворе отобрали нокию 3310".
Открою тебе очень старый секрет: акциз с топлива не имеет никакого отношения к дорожному фонду. Ну и то что какой-то налог пусть даже и идет в дорожный фонд не означает что дорожный фонд наполняется исключительно этим налогом - иначе у нас бы никаких ремонтов магистралей не было - просто не хватило денег фонда. Потому на ремонт дорог добавляют деньги из фонда коронавируса, и просто из спец.статей бюджета.
Но это ещё не весь секрет. Дорожный фонд идет на ремонт дорог вне населенных пунктов. Внутри населенных пунктов дороги делаются за счёт местного бюджета или специальных бюджетных программ (тоесть за счёт всех налогов, а не только акциза на бензин).
Ну и даже если не обращать внимание на всё вышесказанное то слесарь завода Малышева платит со своей зарплаты 18% подоходного и точно так же покупает бензин, а значит платит акциз. Таксист только покупает бензин и платит акциз, но не платит 18% со своего дохода. Почему таксист должен иметь право не платить налог дохода, в чём твоя логика?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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